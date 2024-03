Portes ouvertes chez les Compagnons du Tour de France Anglet, samedi 6 avril 2024.

Portes ouvertes chez les Compagnons du Tour de France Anglet Pyrénées-Atlantiques

Les Compagnons du Tour de France font découvrir leurs formations et métiers, dans leurs locaux. Rencontres et échanges avec l’équipe pédagogique, les apprenants et les jeunes itinérants qui réalisent leur Tour de France. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

3 allée de Bellevue

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Portes ouvertes chez les Compagnons du Tour de France Anglet a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Anglet