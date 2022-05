Portes ouvertes chez le Petit Collectionneur Nanton Nanton Catégories d’évènement: Nanton

Nanton Saône-et-Loire Nanton EUR Collection de petits objets anciens liés à la vie rurale et à notre patrimoine (plus de 600 objets à découvrir). Le meilleur accueil vous sera réservé. passeratcartier@orange.fr +33 9 63 07 61 34 Collection de petits objets anciens liés à la vie rurale et à notre patrimoine (plus de 600 objets à découvrir). Le meilleur accueil vous sera réservé. Le Petit Collectionneur 30 Rue des Vaches Nanton

