2022-11-12 10:00:00 – 2022-11-12 12:30:00 « Sensibilisation aux huiles et aux senteurs » : venez découvrir certains termes techniques, le procédé de fabrication d'une huile, les différentes notes (tête, cœur, fond) puis créez votre propre parfum. A l'issu de la séance, recevez votre diplôme de perfectionnement. contact@christianmorelparfums.fr

