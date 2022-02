Portes-ouvertes chez Barnhaven – spécialistes des primevères Plestin-les-Grèves, 26 février 2022, Plestin-les-Grèves.

Portes-ouvertes chez Barnhaven – spécialistes des primevères Plestin-les-Grèves

2022-02-26 – 2022-02-27

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor

Venez voir les premières fleurs de l’année en découvrant cette Collection Nationale de primevères vivaces avec des espèces hors du commun. Un grand choix d’hellébores aux couleurs et formes inouïes et une sélection de bulbes rares.

Invités en 2022 : Les ‘Rosiers Anglais’ avec leur collection de rosiers de David Austin et autres rosiers anciens

Tombola : bons d’achat et lots de primevères à gagner !

info@barnhaven.com http://www.barnhaven.com/fr/portes-ouvertes-barnhaven

