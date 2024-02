Portes-ouvertes chez Barnhaven spécialistes des primevères Keranguiner Plestin-les-Grèves, samedi 24 février 2024.

Venez fêter l’arrivée du printemps parmi les belles primevères et hellébores de Barnhaven, une pépinière spécialisée de renommée mondiale. Collection nationale agréée par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.

Invités d’honneur Sous un arbre perché (plantes vivaces et arbustives) et Xenia poterie (céramiques et sculptures en grès pour le jardin).

Vente de plantes, graines et bulbes de printemps. Exposition sur la production manuelle des graines et des conseils de cultures. Animation musicale le samedi après-midi. Visites guidées le dimanche matin à 10h.Tombola gratuite. Boissons chaudes et petits gâteaux offerts. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Keranguiner Barnhaven

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne info@barnhaven.com

