Portes ouvertes Cheilly-lès-Maranges Cheilly-lès-Maranges Catégories d’évènement: Cheilly-lès-Maranges

Sane-et-Loire

Portes ouvertes Cheilly-lès-Maranges, 10 décembre 2022, Cheilly-lès-Maranges. Portes ouvertes

10 rue Saint Louis – Mercey Cheilly-lès-Maranges Sane-et-Loire

2022-12-10 – 2022-12-11 Cheilly-lès-Maranges

Sane-et-Loire Cheilly-lès-Maranges EUR 0 Retrouvez nous lors de nos journées portes ouvertes au domaine Bouthenet Clerc situé à Cheilly-les-Maranges.

A l’approche des fêtes de fin d’années, n’hésitez pas à nous solliciter pour quelques conseils.

Dégustation des vins du domaine: blanc, rouge et crémant. sarlbouthenet-clerc@orange.fr Cheilly-lès-Maranges

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cheilly-lès-Maranges, Sane-et-Loire Autres Lieu Cheilly-lès-Maranges Adresse 10 rue Saint Louis - Mercey Cheilly-lès-Maranges Sane-et-Loire Ville Cheilly-lès-Maranges lieuville Cheilly-lès-Maranges Departement Sane-et-Loire

Portes ouvertes Cheilly-lès-Maranges 2022-12-10 was last modified: by Portes ouvertes Cheilly-lès-Maranges Cheilly-lès-Maranges 10 décembre 2022 10 rue Saint Louis - Mercey Cheilly-lès-Maranges Sane-et-Loire Cheilly lès Maranges Sane-et-Loire

Cheilly-lès-Maranges Sane-et-Loire