Portes ouvertes Châteaumeillant Châteaumeillant Catégories d’évènement: Châteaumeillant

Cher

Portes ouvertes Châteaumeillant, 30 juillet 2022, Châteaumeillant. Portes ouvertes

52 rue de la bazannerie Châteaumeillant Cher OT CHATEAUMEILLANT SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire

2022-07-30 09:00:00 – 2022-07-31 Châteaumeillant

Cher Châteaumeillant Cher Centre-Val de Loire Venez découvrir les vins du domaine Nigrette lors des portes ouvertes, à partir de 9h. +33 6 31 11 52 05 ©pixabay

Châteaumeillant

dernière mise à jour : 2022-06-28 par OT CHATEAUMEILLANT SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Châteaumeillant, Cher Autres Lieu Châteaumeillant Adresse 52 rue de la bazannerie Châteaumeillant Cher OT CHATEAUMEILLANT SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire Ville Châteaumeillant lieuville Châteaumeillant Departement Cher

Châteaumeillant Châteaumeillant Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaumeillant/

Portes ouvertes Châteaumeillant 2022-07-30 was last modified: by Portes ouvertes Châteaumeillant Châteaumeillant 30 juillet 2022 52 rue de la bazannerie Châteaumeillant Cher OT CHATEAUMEILLANT SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire

Châteaumeillant Cher