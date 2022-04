Portes ouvertes Château Rol Valentin à SAINT ETIENNE DE LISSE

Portes ouvertes Château Rol Valentin à SAINT ETIENNE DE LISSE, 30 avril 2022, . Portes ouvertes Château Rol Valentin à SAINT ETIENNE DE LISSE

2022-04-30 – 2022-04-30 Portes ouvertes au château Rol Valentin à Saint Etienne de Lisse (33330)

Visite du vignoble et du nouveau chais gravitaire

dégustation des vins rouges et blancs

Atelier enfant en libre accès

Repas du Vigneron : menu 24 €/adulte avec grillage aux sarments de vignes, vins inclus.

Infos / réservation : 05.57.40.13.76 / 06. 35.49.93.38 Portes ouvertes au château Rol Valentin à Saint Etienne de Lisse (33330)

Visite du vignoble et du nouveau chais gravitaire

dégustation des vins rouges et blancs

Atelier enfant en libre accès

Repas du Vigneron : menu 24 €/adulte avec grillage aux sarments de vignes, vins inclus.

Infos / réservation : 05.57.40.13.76 / 06. 35.49.93.38 Portes ouvertes au château Rol Valentin à Saint Etienne de Lisse (33330)

Visite du vignoble et du nouveau chais gravitaire

dégustation des vins rouges et blancs

Atelier enfant en libre accès

Repas du Vigneron : menu 24 €/adulte avec grillage aux sarments de vignes, vins inclus.

Infos / réservation : 05.57.40.13.76 / 06. 35.49.93.38 cht rol valentin dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville