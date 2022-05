PORTES OUVERTES CHÂTEAU-MUSEE – JEA 2022, 18 juin 2022, .

PORTES OUVERTES CHÂTEAU-MUSEE – JEA 2022

2022-06-18 – 2022-06-19

Au cœur de l’enceinte médiévale, l’ancien château comtal est aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée entraîne le visiteur à travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques, et des cultures extra-européennes. Le voyage se poursuit par la présentation des collections de Beaux-arts.

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes durant tout le week-end : venez découvrir les collections permanentes !

Le dimanche 19 juin de 09:30 à 18:00 et le samedi 18 juin de 09:30 à 18:00

Chaque week-end à 10h30 et 14h, visites incluses dans le billet d’entrée.

Réservation conseillée (tout public, jauge très limitée)

Au cœur de l’enceinte médiévale, l’ancien château comtal est aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée entraîne le visiteur à travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques, et des cultures extra-européennes. Le voyage se poursuit par la présentation des collections de Beaux-arts.

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes durant tout le week-end : venez découvrir les collections permanentes !

Le dimanche 19 juin de 09:30 à 18:00 et le samedi 18 juin de 09:30 à 18:00

Chaque week-end à 10h30 et 14h, visites incluses dans le billet d’entrée.

Réservation conseillée (tout public, jauge très limitée)

dernière mise à jour : 2022-05-12 par