Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire Beaulieu-sur-Layon Le samedi 27 et dimanche 28 novembre, participez aux portes ouvertes du Château du Breuil. Au programme :

A l’occasion: dégustation des vins du Château accompagnée de bouchées composées par O Plaisir des Papille ! Vous pouvez déjà vous inscrire au “Dîner Gourmand” accords mets et vins.

Les dîners se dérouleront à l’intérieur du Château, le vendredi 26 et le samedi 27 novembre.

