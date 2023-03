PORTES OUVERTES Château de la faïencerie – Rue des Acacias Herserange Herserange Catégories d’Évènement: Herserange

Meurthe-et-Moselle Herserange La Journée Internationale des Droits des Femmes 2023 est dédiée à l’innovation et aux technologies. À cette occasion, Madame Danielle Peiffer-Noël, maître-artisan et directeur général depuis 45 ans des Émaux de Longwy SAINT-JEAN L’AIGLE, ouvrira son entreprise largement féminisée. Portes ouvertes : informations spécialisées sur les métiers de la céramique.

– De la création artistique à la recherche scientifique.

– Du CAP au doctorat.

Vous recherchez des renseignements sur la formation et les métiers de la céramique, art, artisanat et industrie : Michèle, décoratrice sur Émaux et 45 ans de métier, présentera l’interprétation d’une boule à riche décor du XIXe siècle et Frédérique, cheffe d’atelier Création, sera à votre écoute. longwy.sja@gmail.com +33 3 82 24 58 20 http://www.saintjeanlaigle.com/ Saint-Jean l’Aigle

