Château, le dimanche 19 septembre à 09:00

A 10h et à 14h30 auront lieu deux présentations de l’exposition de photos anciennes du château, en patois (durée 30 mn). A partir de 14h : ateliers d’écriture à la plume pour les enfants et les adultes (si les conditions sanitaires le permettent). Découverte libre, exposition sur l’histoire du lieu, bibliothèque, petit musée de l’école. Château 149 rue de l’Eglise 46090 Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Lot

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:30:00

