PORTES OUVERTES CHAPELLE SAINTE-VERENE 2021-10-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-17

Enchenberg 57415 Enchenberg Portes ouvertes à la Chapelle Sainte-Vérène.

Visites guidées avec les thématiques sur l’histoire, l’archéologie, les légendes, anecdotes, etc.

Une exposition photo des derniers travaux est visible à l’ermitage ainsi qu’une exposition des anciennes variétés de pommes du ban communal d’Enchenberg. L’exposition fruitière comporte essentiellement des rambours d’hiver, plusieurs variétés de reinettes, la pomme-banane, pomme sanguine…

Messe de la Saint-Hubert avec cors de chasse le samedi 6 novembre à 18h à la chapelle.

