Moëlan-sur-Mer 29350 Dans le cadre de l’évènement national organisé par l’association Twiza, la Maison Douce ouvre ses portes pendant deux semaines pour vous faire visiter son chantier participatif.

Depuis mai 2020, une cinquantaine de bénévoles ont participé à la rénovation de cet ancien corps de ferme. L’objectif : en faire un lieu d’accueil et de ressourcement pour des personnes en transition de vie.

Le lieu ouvrira progressivement différents espaces dont un bar-épicerie, un espace bien-être ainsi qu’une salle dédiée à l’accueil d’évènements, de conférences, de séminaires et d’activités de bien-être. Du 2 au 18 avril, le lieu ouvre ses portes :

Du lundi au vendredi à 11h.

Samedi et dimanche à 11h puis à 15h.

La visite dure environ 1h30, merci d’arriver 10 min avant le début. Inscription dans la limite des places disponibles au 06 13 30 70 31.

