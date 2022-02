Portes ouvertes : Chantal et ses customisations Monein, 3 avril 2022, Monein.

Portes ouvertes : Chantal et ses customisations Chantal et ses customisations 8 place Henri Lacabanne Monein

2022-04-03 – 2022-04-03 Chantal et ses customisations 8 place Henri Lacabanne

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein

Chantal vous accueille pour vous faire découvrir ses créations. Elle crée des bijoux avec des perles minérales et donne des conseils pour votre bien être énergétique. Elle vend également des tableaux d’art abstrait qu’elle conçoit avec des techniques mixtes. Dans sa boutique vous trouverez aussi du mobilier relooké et retapissé (chaises, commodes, bancs… ) ainsi que de nombreux vêtements customisés selon les saisons (chapeaux, gants, écharpes… ). Elle propose également une large collection de sacs à main et des paniers multicolores customisés ainsi que de nombreuses autres créations telles que portes clés, coffres bois … Idéal pour des cadeaux faits maison !

+33 6 19 26 76 28

Chantal Mengual

Chantal et ses customisations 8 place Henri Lacabanne Monein

