Portes ouvertes – Champagne Dérouillat Monthelon Monthelon Catégories d’évènement: Marne

Monthelon

Portes ouvertes – Champagne Dérouillat Monthelon, 16 juillet 2022, Monthelon. Portes ouvertes – Champagne Dérouillat Champagne Dérouillat 3 rue de la violetterie Monthelon

2022-07-16 – 2022-07-16 Champagne Dérouillat 3 rue de la violetterie

Monthelon Marne Monthelon Pour ses portes ouvertes, le Champagne Dérouillat vous propose : Samedi

Après-midi : promenade dans les vignes avec dégustation de Champagne et quizz

Soirée : panier pique-nique, musique et Champagnes, sur réservation 57.00 €/pers. (Réservation jusqu’au 15 juillet) Pendant tout le week-end :

Vente d’abricots de la Drôme,

Foie-gras du Tarn-et-Garonne,

Vins de Pouilly Fuissé et Maranges.. ,

Miel de la Champagne,

Bijoux fantaisie,

échange de muselets… champagne.derouillat@wanadoo.fr +33 3 26 59 76 54 https://derouillat.pagesperso-orange.fr/index2.html Champagne Dérouillat 3 rue de la violetterie Monthelon

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Office de tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’

Détails Catégories d’évènement: Marne, Monthelon Autres Lieu Monthelon Adresse Champagne Dérouillat 3 rue de la violetterie Ville Monthelon lieuville Champagne Dérouillat 3 rue de la violetterie Monthelon Departement Marne

Monthelon Monthelon Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monthelon/

Portes ouvertes – Champagne Dérouillat Monthelon 2022-07-16 was last modified: by Portes ouvertes – Champagne Dérouillat Monthelon Monthelon 16 juillet 2022 Marne Monthelon

Monthelon Marne