Portes Ouvertes CFA Grand Age et Dépendance CFA Grand Age et Dépendance – SYMPHONIE Cenon, lundi 11 mars 2024.

Portes Ouvertes CFA Grand Age et Dépendance Entretiens individuels 11 mars – 26 avril CFA Grand Age et Dépendance – SYMPHONIE sur rendez-vous. Appeler le 0695694683 pour réserver un créneau

Dans le cadre de la semaine des métiers du soins et de l’accomapgnement, nous recevons tous ceux qui s’intéressent à l’aide auprès des personnes dépendantes : présentation des métiers, des formations, et mise en relation avec des employeurs

Notre CFA est spécialisé dans l’accompagnement des professionnels.elles intervenant auprès des personnes dépendantes. Nos formateurs et formatrices sont tous issus du terrain : Cadre de santé, Aide soignante, infirmières, AMP, Educateur spécialisés

CFA Grand Age et Dépendance – SYMPHONIE 30, rue de la République – CENON Cenon 33150 Plaisance Gironde Nouvelle-Aquitaine

