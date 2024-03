PORTES OUVERTES CFA Campus de Gap Gap, mercredi 20 mars 2024.

PORTES OUVERTES Semaine des métiers du tourisme PORTES OUVERTES CFA CAMPUS DE GAP Mercredi 20 mars, 14h00 CFA Campus de Gap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Le Campus de Gap vous accueille à l’occasion de ses journées portes ouvertes le mercredi 20 mars, de 14h à 17h.

Sur place, vous pourrez découvrir le campus et échanger avec nos équipes pédagogiques au sujet des formations proposées allant du CAP au BAC+2, des passerelles et des débouchés professionnels. Formateurs et apprentis vous présenteront leurs métiers, les plateaux techniques et répondront à toutes vos questions.

L’inscription est obligatoire

Plus d’informations au 04 92 53 98 00 ou par mail urma.gap@cmar-paca.fr

#confiez-nous votre talent, nous en ferons un métier

CFA Campus de Gap 10 route de graffinel Gap Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 53 98 00 »}, {« type »: « email », « value »: « urma.gap@cmar-paca.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.urma-paca.fr/cfa/gap »}] [{« link »: « mailto:urma.gap@cmar-paca.fr »}]

TOURISME ALIMENTATION GOURMANDISE COMMERCE