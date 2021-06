Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont 40280, Saint-Pierre-du-Mont Portes ouvertes – Centre de soins holistique Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’évènement: 40280

Saint-Pierre-du-Mont

Portes ouvertes – Centre de soins holistique Saint-Pierre-du-Mont, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Pierre-du-Mont. Portes ouvertes – Centre de soins holistique 2021-06-13 – 2021-06-13 Centre de soins holistique 283 Rue Antoine Bécquerel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Saint-Pierre-du-Mont EUR 2 jours d’ateliers découvertes, de conférences avec nos professionnels, d’échanges et de rencontres lumineuses ! 9h – 10h : Atelier : se reconnecter à l’autre « Massage en couple »

11h30 – 12h : Conférence sur la gestion du stress

12h – 13h30 : Pause repas

14h – 16h : Conférence « Contacts médiumniques sur photo » (entrée 20€)

16h30 – 17h : Initiation au step

