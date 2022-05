Portes ouvertes Centre de secours LaChapelle-Aux-Pots Lachapelle-aux-Pots Lachapelle-aux-Pots Catégories d’évènement: 60650

Portes ouvertes Centre de secours LaChapelle-Aux-Pots Lachapelle-aux-Pots, 5 juin 2022, Lachapelle-aux-Pots.

2022-06-05 – 2022-06-05

Passez une journée à la rencontre des sapeurs-pompiers pour le 30ème anniversaire. Nombreuses activités, manœuvres, démonstrations et restauration sur place. Dimanche 5 Juin 2022 de 9h à 18h

+33 3 44 82 62 74

