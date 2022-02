Portes ouvertes – Caves Cathelineau Chançay, 5 mars 2022, Chançay.

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-06 19:00:00

Chançay Indre-et-Loire Chançay

Portes ouvertes musicales dans les Caves Cathelineau. Découverte du millésime 2021 et toute la gamme du domaine en bouteilles. Parcours pédagogique dans les caves troglodytiques avec vidéo et le musée de la vigne. Marché gourmand avec différents producteurs. Le boulanger « l’Atelier de Rochecorbon » sera présent devant le four à bois en fonction. Présence musicale avec les Mamies Folies et le Bal Perdu samedi. Et dimanche, le Penn Ar Bed Kevrenn de Tours jouera de la musique bretonne et les sonneurs de trompes de chasse animeront le déjeuner et même au-delà. Possibilité de déjeuner sur place sur réservation.

Frédéric et Jean-Charles Cathelineau vous convient à leurs traditionnelles « portes ouvertes ». Marché gourmand, animations et dégustation…

cathelineau@orange.fr +33 2 47 52 20 61 http://www.vin-vouvray-cathelineau.com/

