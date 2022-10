Portes Ouvertes Castres-Gironde Castres-Gironde Catégories d’évènement: Castres-Gironde

Gironde Castres-Gironde Venez partager un moment convivial :

Visiter les chais souterrains avec sa fresque et sa chartreuse vigneronne du XVIIIème siècle

Découvrir les vins remarqués par la presse mais aussi d’autres beaux millésimes.

Déjeuner sur place dans la cour pavée du château ou tout simplement vous balader en forêt.

Et toujours beaucoup de bonnes affaires.

