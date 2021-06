Martigues Martigues 13500, Martigues Portes ouvertes Candice Passion Jump Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Martigues

Portes ouvertes Candice Passion Jump Martigues, 19 juin 2021-19 juin 2021, Martigues. Portes ouvertes Candice Passion Jump 2021-06-19 – 2021-06-19 Reveilla Chemin de Château Perrin

Martigues 13500 Animations équestres, atelier manuel de customisation, balade en main (5 euros).

Repas sur réservation : paëlla, salade, fromage, dessert (15 euros adulte / 7 euros enfants). L’écurie vous ouvre ses portes dans un cadre calme et arboré. candice.passion.jump@gmail.com +33 6 41 96 48 34 L’écurie vous ouvre ses portes dans un cadre calme et arboré. Animations équestres, atelier manuel de customisation, balade en main (5 euros).

dernière mise à jour : 2021-06-12

