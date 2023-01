Portes ouvertes campus connecté Bergerac, 28 janvier 2023, Bergerac .

Portes ouvertes campus connecté

EUR Le 28 janvier 2023, de 9h à 17h, au Campus Connecté Bergerac Sud Périgord (Taf Café, 9 rue de la Résistance) vous pourrez rencontrer les 16 étudiants de la Promo 2022, inscrits en licence de Lettres, d’Histoire, de Sociologie, de Droit mais aussi en BTS Communication, Notariat, Économie Sociale et Familiale ou encore en Master !

L’occasion de découvrir un échantillon des formations qu’il est possible de suivre au Campus de Bergerac, mais aussi d’appréhender les plus du Campus avec la présentation du tutorat, de l’accompagnement pédagogique, des activités sportives et culturelles !

