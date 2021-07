Caen Caen Caen, Calvados Portes ouvertes Caen Nord Basket Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Portes ouvertes Caen Nord Basket Caen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Caen. Portes ouvertes Caen Nord Basket 2021-07-03 – 2021-07-03 Gymnase Folie-Couvrechef 10 rue du Tibet

Caen Calvados Le Caen Nord Basket organise sa journée portes ouvertes le samedi 3 Juillet 2021 au gymnase des boutiques de la Folie-Couvrechef.

Horaires : 6 à 12 ans : 10h00 à 12h0013 à 17ans : 13h00 à 15h00

Le club invite à venir participer sur l’horaire destiné à ton âge qui correspond pour découvrir la pratique du basket en club, avec la possibilité de venir accompagné d’un ami.

Un stage gratuit ouvert à tous sera mis en place du 5 au 9 Juillet.

13 à 17ans : 13h00 à… cnb4@wanadoo.fr +33 6 71 35 02 26 Le Caen Nord Basket organise sa journée portes ouvertes le samedi 3 Juillet 2021 au gymnase des boutiques de la Folie-Couvrechef.

