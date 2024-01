Portes ouvertes ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen Caen, samedi 3 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-03 10:00

Fin : 2024-02-03 18:00

https://www.esam-c2.fr/Portes-ouvertes

Rendez-vous ce samedi 3 février de 10h à 18h sur nos sites de Caen et de Cherbourg pour (re)découvrir nos formations, visiter les locaux et discuter avec les étudiant·es, enseignant·es et équipes de l’ésam !

Comment se déroulent les inscriptions et les études en Classe prépa, Licence ou Master ? Comment s’inscrire aux ateliers et/ou stages Grand public, à partir de 6 ans ?

Nous serons là pour répondre à toutes vos questions et vous pourrez découvrir les expositions de travaux de nos étudiant·es et de nos élèves Grand public (à partir de 6 ans), les conférences de présentation, ainsi que les stands de l’Asso et des Dispersées (asso des diplômé·es en Master Editions).

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen Caen 14000 Calvados