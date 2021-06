Oberhaslach Oberhaslach 67280, Oberhaslach Portes ouvertes – Bulle de bien-être Oberhaslach Oberhaslach Catégories d’évènement: 67280

Oberhaslach 67280 Oberhaslach Les jardins du Nideck organisent des Portes Ouvertes qui marqueront le point de départ du développement des activités de ressourcement et bien-être. Le concept « célébrer la vie » et « faire pétiller ce mois de juin » en proposant des activités qui touchent à l’art, le bien-être, le local ! Plusieurs exposants, praticiens, professeurs vont venir animer ces Portes Ouvertes. Des ateliers découvertes sont organisés. Au programme : Samedi :

14h Conférence sur « Les quiproquos relationnels dans le couple et la famille » donné par Eric Grathwohl

15h Atelier naturopathie par Aurélie GOTTAR « À la découverte des plantes sauvages comestibles »

16h Atelier « Chant & Périnée » par Olivia Begyn

17h Atelier de yoga du rire par François Freymann 20h à 23h Bain du lune et découverte de la forêt de nuit – Temps d’éveil de nos sens avec Laetitia REDEL Dimanche :

15h Atelier naturopathie par Aurélie GOTTAR « À la découverte des plantes sauvages comestibles »

16h Atelier « Chant & Périnée » par Olivia Begyn

17h Atelier de Do-In avec Michèle Stiegel dernière mise à jour : 2021-06-11 par

