Portes ouvertes Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Ay

Manche

Portes ouvertes Bretteville-sur-Ay, 23 avril 2022, Bretteville-sur-Ay. Portes ouvertes Bretteville-sur-Ay

2022-04-23 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-23 18:00:00 18:00:00

Bretteville-sur-Ay Manche Bretteville-sur-Ay Nous sommes maraîcher en bio et en collaboration avec bienvenue à la ferme nous organisons une porte ouverte sur notre exploitation a Bretteville-sur-Ay. Tout au long de la journée un marché du terroir avec restauration sur place des animations pour les enfants et visites de l’exploitation seront proposés. Nous sommes maraîcher en bio et en collaboration avec bienvenue à la ferme nous organisons une porte ouverte sur notre exploitation a Bretteville-sur-Ay. Tout au long de la journée un marché du terroir avec restauration sur place des animations… +33 6 45 63 33 98 Nous sommes maraîcher en bio et en collaboration avec bienvenue à la ferme nous organisons une porte ouverte sur notre exploitation a Bretteville-sur-Ay. Tout au long de la journée un marché du terroir avec restauration sur place des animations pour les enfants et visites de l’exploitation seront proposés. Bretteville-sur-Ay

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Ay, Manche Autres Lieu Bretteville-sur-Ay Adresse Ville Bretteville-sur-Ay lieuville Bretteville-sur-Ay Departement Manche

Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretteville-sur-ay/

Portes ouvertes Bretteville-sur-Ay 2022-04-23 was last modified: by Portes ouvertes Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay 23 avril 2022 Bretteville-sur-Ay manche

Bretteville-sur-Ay Manche