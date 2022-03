[Portes ouvertes] Brasserie des 9 mondes Ranville, 25 mars 2022, Ranville.

[Portes ouvertes] Brasserie des 9 mondes ZAC des Capucines Brasserie des 9 mondes Ranville

2022-03-25 10:00:00 – 2022-03-25 19:00:00 ZAC des Capucines Brasserie des 9 mondes

Ranville Calvados

Nicolas et Thomas, les deux frères à l’origine de la Brasserie des 9 Mondes, proposent une journée portes ouvertes pour découvrir la fabrication de leurs bières artisanales . Un beau programme en perspective: visites de la brasserie, dégustations,

lancer de hâche sur cible, proposé par l’association Valhalla, et enfin une démonstration de torréfaction de café et de dégustation avec Les Cerises du café.

