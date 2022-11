Portes-ouvertes Boutique de Noël de l’Office de Tourisme Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: 25200

2022-11-18 10:00:00 – 2022-11-19 17:00:00

25200 EUR L’équipe de l’Office de Tourisme vous invite à découvrir sa nouvelle boutique de Noël. Craquez pour la verquelure de Noël, édition limitée 2022 et toutes les idées cadeaux 100% Pays de Montbéliard. Vin chaud par le Collectif Manif’Est.

Dégustation de chocolats par Didier Garing.

Dégustation par les miels de Franche-Comté accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com +33 3 81 94 45 60

