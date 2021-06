Portes ouvertes Bordeaux Tout Terrain Saint-Laurent-d’Arce, 25 juin 2021-25 juin 2021, Saint-Laurent-d'Arce.

Portes ouvertes Bordeaux Tout Terrain 2021-06-25 10:00:00 – 2021-06-26 17:00:00

Saint-Laurent-d’Arce Gironde Saint-Laurent-d’Arce

Le Vendredi sera réservé aux professionnels avec présentation et démonstrations des activités (moto maxi trail, baptême tout terrain, franchissement 4×4, VTT, quad, randonnée équestre sur la base), restauration, expositions, stands partenaires.

Uniquement sur invitation : si une entreprise veut venir/ apparaître : nous contacter au 05 57 58 40 33 ou contact@bordeauxtt.com.

Pour le Samedi, base ouverte à toutes et tous : présentation et démonstrations des activités (moto maxi trail, baptême tout terrain, franchissement 4×4, VTT, quad, randonnée équestre sur la base), restauration, expositions (véhicules du DAKAR, machines TP, Quad, Moto maxi trail, SSV, buggy et autres véhicules),stands partenaires.

Seront présents lors cette JPO : nos partenaires, de nombreux véhicules, des machines de TP, des véhicules préparés pour la performance ainsi que des véhicules de loisir.

+33 5 57 58 40 33

BdxTT

dernière mise à jour : 2021-06-22 par Bourg Cubzaguais Tourisme