Portes Ouvertes Bienvenue à la Ferme Loiret Catégorie d’évènement: Loiret

Portes Ouvertes Bienvenue à la Ferme Loiret, 16 avril 2022, . Portes Ouvertes Bienvenue à la Ferme

du samedi 16 avril au lundi 18 avril à Loiret

Envie de redécouvrir le bon goût et les plaisirs simples de la vie à la ferme ? Nous sommes 24 producteurs “Bienvenue à la Ferme” dans le Loiret, prêts à vous accueillir. Nous serons ravis de vous faire découvrir nos produits et de vous faire vivire des expériences inoubliables à la ferme. Informations sur : [https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre/evenement/portes-ouvertes-printemps-a-la-ferme/4131](https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre/evenement/portes-ouvertes-printemps-a-la-ferme/4131)

Gratuit

Venez à la découverte des producteurs de votre département Loiret Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Loiret Autres Lieu Loiret Adresse Loiret lieuville Loiret Departement Loiret

Loiret Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Portes Ouvertes Bienvenue à la Ferme Loiret 2022-04-16 was last modified: by Portes Ouvertes Bienvenue à la Ferme Loiret Loiret 16 avril 2022 Loiret

Loiret