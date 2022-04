Portes ouvertes Bienvenue à la ferme – Huilerie Laluque Huilerie Laluque à Bazoches-les-gallerandes Bazoches-les-gallerandes Catégorie d’évènement: Bazoches-les-Gallerandes

Huilerie Laluque à Bazoches-les-gallerandes, le dimanche 17 avril à 09:00

Retrouvez les portes ouvertes de Bienvenue à la ferme chez l’Huilerie Laluque. De nombreuses animations sont prévues : Visite de l’huilerie et du distributeur, marché du terroir (légumes, fromages, bières, miels, farines, artisanat), exposition de tableaux, chasse aux œufs avec planche BD de l’huilerie réalisée par Bernadette Dresprés, course de tracteurs à pédales, rosalie cheval 4 places et tombola. Déjeuner par les jeunes agriculteurs d’Outarville-Neuville-aux-bois.

Voir https://www.huilerie-laluque.com/

