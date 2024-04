Portes ouvertes Bienvenue à la Ferme en Vendômois Villiers-sur-Loir, samedi 20 avril 2024.

Samedi

Pour la 18ème édition, les adhérents Bienvenue à la Ferme de toute la Région Centre –Val de Loire vous accueillent sur un week-end.

Le printemps étant un temps fort pour l’agriculture, c’est l’occasion de retrouver l’atmosphère printanière et les saveurs des produits locaux. Venez les rencontrer pour partager un moment convivial et ludique autour des savoir-faire des territoires. Prenez date, le week-end du 20 et 21 Avril 2024 pour vous aérer, découvrir, et vous émerveiller dans les fermes. Possibilité de pique-nique sur place. .

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

4 Rue de la Berthelotière

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire cavejumert@gmail.com

