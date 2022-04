Portes ouvertes bienvenue à la ferme de Villefranche Tilly Tilly Catégories d’évènement: Indre

Tilly

Portes ouvertes bienvenue à la ferme de Villefranche Tilly, 16 avril 2022, Tilly. Portes ouvertes bienvenue à la ferme de Villefranche Tilly

2022-04-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-16 19:00:00 19:00:00

Tilly Indre Tilly Visite de la ferme, dégustation et vente de viande bovine limousine. Vivez le printemps à la ferme avec Bienvenue à la ferme. Chaque année, tous les week-ends d’avril à juin, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous proposent de nombreuses animations et festivités dans leurs fermes. Chasse aux oeufs, journées portes ouvertes, dégustation produits fermiers gaecfougeres36@gmail.com +33 6 79 65 25 00 Visite de la ferme, dégustation et vente de viande bovine limousine. ©Chambre d’agriculture de l’Indre

Tilly

dernière mise à jour : 2022-04-06 par BERRY

Détails Catégories d’évènement: Indre, Tilly Autres Lieu Tilly Adresse Ville Tilly lieuville Tilly Departement Indre

Tilly Tilly Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tilly/

Portes ouvertes bienvenue à la ferme de Villefranche Tilly 2022-04-16 was last modified: by Portes ouvertes bienvenue à la ferme de Villefranche Tilly Tilly 16 avril 2022 Indre Tilly

Tilly Indre