Portes ouvertes Bienvenue à la ferme Bazoches-les-Gallerandes Bazoches-les-gallerandes Catégorie d’évènement: Bazoches-les-Gallerandes

Portes ouvertes Bienvenue à la ferme Bazoches-les-Gallerandes, 17 avril 2022, Bazoches-les-gallerandes. Portes ouvertes Bienvenue à la ferme

Bazoches-les-Gallerandes, le dimanche 17 avril à 09:00

Retrouvez les portes ouvertes de Bienvenue à la ferme chez l’Huilerie Laluque. De nombreuses animations sont prévues : exploitation céréalière : visite de l’huilerie avec extraction à froid, produits du terroir, pop corn fermier, tour de tracteur, distributeur automatique, pique-nique et camping-car possibles, chasse aux œufs et tombola.

Voir https://www.huilerie-laluque.com/

Portes ouvertes Bienvenue à la ferme Bazoches-les-Gallerandes Grande Rue, Bazoches-les-gallerandes Bazoches-les-gallerandes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bazoches-les-Gallerandes Autres Lieu Bazoches-les-Gallerandes Adresse Grande Rue, Bazoches-les-gallerandes Ville Bazoches-les-gallerandes lieuville Bazoches-les-Gallerandes Bazoches-les-gallerandes

Portes ouvertes Bienvenue à la ferme Bazoches-les-Gallerandes 2022-04-17 was last modified: by Portes ouvertes Bienvenue à la ferme Bazoches-les-Gallerandes Bazoches-les-Gallerandes 17 avril 2022 Bazoches-les-Gallerandes Bazoches-les-Gallerandes Bazoches-les-gallerandes

Bazoches-les-gallerandes