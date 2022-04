Portes ouvertes Bienvenue à la Ferme au Domaine Poupat et Fils Briare, 16 avril 2022, Briare.

Portes ouvertes Bienvenue à la Ferme au Domaine Poupat et Fils Rivotte Briare

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 18:30:00

Briare Loiret BriareRivotte Loiret

Week-end “Printemps à la ferme” au Domaine Poupat & Fils, exploitation viticole, les 16 et 17 avril à la ferme de Rivotte, Briare.

Samedi 16 avril : de 9h à 12h et 14h à 18h30 (sans visite de l’exploitation) ;

Dimanche 17 avril avec visites à 11h, 15h et 16h30 : visite de la cuverie et de la cave avec présentation de l’AOC Coteaux du Giennois puis de l’exploitation, approche des différentes vinifications, dégustation de vins produits sur le domaine et vente (blanc, rosé, rouge).

Portes ouvertes au Domaine Poupat et Fils, exploitation viticole, dans le cadre du Printemps à la ferme organisée par le label Bienvenue à la ferme.

domainepoupat@hotmail.fr +33 2 38 31 39 76 https://domaine-poupat.fr/fr/accueil/

pixabay

Rivotte Briare

dernière mise à jour : 2022-04-02 par ADRT45