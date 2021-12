Bazoges-en-Pareds Bibliothèque "Le Chant des mots" Bazoges-en-Pareds, Vendée Portes ouvertes Bibliothèque “Le Chant des mots” Bazoges-en-Pareds Catégories d’évènement: Bazoges-en-Pareds

Vendée

Bibliothèque “Le Chant des mots”, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30

Portes ouvertes avec des instants lectures et quizz sur le thème de l’amour. Tout public. Gratuit Instants lectures et quizz Bibliothèque “Le Chant des mots” 1 rue Simon Louvart de Pontlevoye 85390 Bazoges-en-Pareds Bazoges-en-Pareds Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T18:00:00

Bibliothèque "Le Chant des mots" Adresse 1 rue Simon Louvart de Pontlevoye 85390 Bazoges-en-Pareds Ville Bazoges-en-Pareds