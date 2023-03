Portes ouvertes Beblenheim Catégories d’Évènement: 68980

Portes ouvertes, 6 mai 2023, Beblenheim

2023-05-06

68980 La cave de Beblenheim ouvre ses portes ! L’occasion de découvrir l’unité de production en fonctionnement mais également le travail de cave et dans les vignes. Animations pour toute la famille ! Restauration sur place. Plus d’infos sur le site de la cave. La cave de Beblenheim ouvre ses portes ! Une occasion à ne pas manquer pour découvrir le métier de viticulteurs passionnés. +33 3 89 47 90 02 Beblenheim

