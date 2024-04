PORTES OUVERTES BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save, dimanche 21 avril 2024.

La Base de Loisirs de Bouconne est à vous, pour faire le plein de sport et de nature en famille !

Les familles et les amoureux du sport et des loisirs en plein air sont attendus en nombre pour une nouvelle édition des Portes Ouvertes de la Base de loisirs de Bouconne.

Ouverte toute l’année, de nombreuses activités sont proposées au grand public mini-golf, tennis, basket, hand-ball, football, tir à l’arc, tennis de table, VTT, pétanque, sentiers de randonnées, …

A l’occasion de cet évènement, la Base de Loisirs entrera en effervescence et ouvrira ses installations. Petits et grands pourront ainsi venir s’initier gratuitement à toutes les activités.

Les équipements sportifs et de loisirs pétilleront d’animations, entre initiations, démonstrations, ateliers ludiques, tournois, courses d’orientation dans l’espace naturel, avec la participation d’associations locales.

La nouveauté de cette année ? Le collectif d’étudiants avec l’association arbres et paysages d’autan, viendra ce jour-là faire un petit jeu de piste sur l’environnement et la sensibilisation à la préservation de la forêt.

Lors de cette journée, les petits et les grands pourront découvrir les sports en utilisant un livret sportif, qui leur sera remis et qui leur permettra de valider des acquis par des petites épreuves à réaliser sur les stands.

Ce sera un moment propice pour vous présenter nos installations, nos missions et pour les associations locales participantes, de présenter leurs activités. .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 2562 Chemin du Râtelier

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie

