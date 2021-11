Le Havre La Manu - Campus Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Portes Ouvertes – Bachelor Numérique – LA MANU Le Havre La Manu – Campus Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Vous préparez votre orientation post bac ? Venez découvrir LA MANU – Ecole supérieure des métiers du Numérique – à l’occasion des **Portes Ouvertes** du Campus Le Havre le **samedi 27 novembre 2021 (de 14h à 17h).** Visitez le campus du Havre et découvrez les cursus Bachelor (Bac+3) et Mastères (Bac+5) dans l’informatique, le webdesign et la communication digitale. * Samedi 27 novembre (14h à 17h) * 10 place Léon Meyer, 76600 Le Havre **Inscription :** [**https://lamanu.fr/jpo**](https://lamanu.fr/jpo/) **ou** [**[contact-lehavre@lamanu.fr](mailto:contact-lehavre@lamanu.fr)**](mailto:contact-lehavre@lamanu.fr) Profitez de cette Journée Portes Ouvertes pour échanger avec notre équipe sur votre projet d’orientation, sur les programmes et l’admission aux études supérieures.

