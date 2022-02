Portes ouvertes – BAC pro CGEH Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Portes ouvertes – BAC pro CGEH Lamballe-Armor, 12 mars 2022, Lamballe-Armor. Portes ouvertes – BAC pro CGEH Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor

2022-03-12 09:00:00 – 2022-03-12 17:00:00 Place du Champ de Foire Haras National

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Vous avez un projet dans la filière équestre et vous êtes à la recherche d’une formation pour le réaliser ? Le Bac Professionnel C.G.E.H. est fait pour vous ! Cette formation en alternance est dispensée par la MFR de Loudéac. , ́ . formationmfrharas@haraspatrimoine.com http://www.haras-lamballe.com/ Vous avez un projet dans la filière équestre et vous êtes à la recherche d’une formation pour le réaliser ? Le Bac Professionnel C.G.E.H. est fait pour vous ! Cette formation en alternance est dispensée par la MFR de Loudéac. , ́ . Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-01-25 par Office de tourisme de Lamballe Communauté

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Place du Champ de Foire Haras National Ville Lamballe-Armor lieuville Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Departement Côtes d'Armor

Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/

Portes ouvertes – BAC pro CGEH Lamballe-Armor 2022-03-12 was last modified: by Portes ouvertes – BAC pro CGEH Lamballe-Armor Lamballe-Armor 12 mars 2022 Côtes-d’Armor Lamballe-Armor

Lamballe-Armor Côtes d'Armor