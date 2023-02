Portes ouvertes : Ayuver’Univers, 30 septembre 2023, Lavergne Lavergne.

Portes ouvertes : Ayuver’Univers

113 Route de Saint-Colomb Lavergne Lot-et-Garonne

2023-09-30 – 2023-10-01

EUR Venez découvrir les lieux et les services proposés par Céline MILLON à l’occasion de ses portes ouvertes. Sophrologue et Masso-Thérapeute, elle vous présentera la sophrologie caycédienne et le massage ayurvédique thérapeutique. Ces moments d’initiation seront clôturés par un apéritif convivial.

+33 6 13 12 22 77 Céline Millon

