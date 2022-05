PORTES OUVERTES AUX VERGERS DE LA ROUÉRIE Gennes-Longuefuye Gennes-Longuefuye Catégories d’évènement: Gennes-Longuefuye

Gennes-Longuefuye Mayenne Gennes-Longuefuye visites gratuites des vergers, de la cave avec dégustations tout au long de la journée. Magasin accessible. Tombola avec coffret de produits de la ferme en cadeau. Dans le cadre de l’opération Le Printemps à la Ferme duréseau Bienvenue à la Ferme, portes ouvertes au Vergers de la Rouérie. samuelruault@hotmail.com http://www.vergersdelarouerie.fr/ visites gratuites des vergers, de la cave avec dégustations tout au long de la journée. Magasin accessible. Tombola avec coffret de produits de la ferme en cadeau. Longuefuye Lieu-dit La Rouérie Gennes-Longuefuye

