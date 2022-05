Portes ouvertes aux serres municpales – Exposition “Mue végétale” Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Portes ouvertes aux serres municpales – Exposition “Mue végétale” Reims, 7 mai 2022, Reims. Portes ouvertes aux serres municpales – Exposition “Mue végétale” Serres Municipales 1 Rue du Bois d’Amour Reims

2022-05-07 – 2022-05-07 Serres Municipales 1 Rue du Bois d’Amour

Reims Marne Reims A l’occasion de l’ouverture annuelle des serres municipales au public, vous pourrez découvrir « Mue végétale », une exposition qui présente l’univers artistique de la chorégraphe et plasticienne Isabelle BAZELAIRE, photographié par Alain JULIEN. La matière végétale y part à la rencontre du corps et de la danse. Poétique et surprenant ! https://www.reims.fr/la-culture-a-reims/la-fileuse/les-projets-de-la-fileuse/ateliers-dartistes/ateliers-dartistes-2022/les-lieux-partenaires/39-les-serres-municipales Serres Municipales 1 Rue du Bois d’Amour Reims

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Serres Municipales 1 Rue du Bois d'Amour Ville Reims lieuville Serres Municipales 1 Rue du Bois d'Amour Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Portes ouvertes aux serres municpales – Exposition “Mue végétale” Reims 2022-05-07 was last modified: by Portes ouvertes aux serres municpales – Exposition “Mue végétale” Reims Reims 7 mai 2022 Marne Reims

Reims Marne