PORTES OUVERTES AUX SERRES MUNICIPALES Toulouse, 7 mai 2022, Toulouse.

PORTES OUVERTES AUX SERRES MUNICIPALES SERRES MUNICIPALES DE TOULOUSE 19 Boulevard de la Marne Toulouse

2022-05-07 – 2022-05-08 SERRES MUNICIPALES DE TOULOUSE 19 Boulevard de la Marne

Toulouse Haute-Garonne

Les journées portes ouvertes des serres municipales font partie des balades préférées des Toulousains.

Cette édition printanière promet un véritable ravissement des sens : une palette de couleurs et de formes étonnantes, une gamme de senteurs subtiles et envoûtantes, et une ambiance champêtre en plein cœur de la ville.

Les visiteurs pourront déambuler dans les deux hectares de parcs et de serres de ce lieu unique en son genre à Toulouse et trouver conseils auprès de professionnels passionnés et avertis.

Des animations pour les enfants, des démonstrations d’entretien de végétaux sont également prévues, ainsi que la possibilité de récupérer gratuitement du compost pour ses plantations !

Les serres municipales ouvrent leurs portes au public. L’occasion de découvrir, dans un lieu exceptionnel classé monument historique, une extraordinaire collection de fleurs et plantes destinées à embellir la ville !

+33 5 61 22 28 84 http://www.toulouse.fr/web/environnement/-/actu-portes-ouvertes-aux-serres-municipales-mai-2022

Les journées portes ouvertes des serres municipales font partie des balades préférées des Toulousains.

Cette édition printanière promet un véritable ravissement des sens : une palette de couleurs et de formes étonnantes, une gamme de senteurs subtiles et envoûtantes, et une ambiance champêtre en plein cœur de la ville.

Les visiteurs pourront déambuler dans les deux hectares de parcs et de serres de ce lieu unique en son genre à Toulouse et trouver conseils auprès de professionnels passionnés et avertis.

Des animations pour les enfants, des démonstrations d’entretien de végétaux sont également prévues, ainsi que la possibilité de récupérer gratuitement du compost pour ses plantations !

SERRES MUNICIPALES DE TOULOUSE 19 Boulevard de la Marne Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-03 par