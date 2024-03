Portes Ouvertes aux Serres Municipales Serres Municipales Batz sur mer, samedi 8 juin 2024.

Portes Ouvertes aux Serres Municipales PORTES OUVERTES AUX SERRES MUNICIPALES (accès par la rue Alain Barbe Torte) Samedi 9 juin de 9h à 12h Comme chaque année, le service « Espaces Verts » de la commune distribuera gratuitement … Samedi 8 juin, 09h00 Serres Municipales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T12:00:00+02:00

PORTES OUVERTES AUX SERRES MUNICIPALES

(accès par la rue Alain Barbe Torte) Samedi 9 juin de 9h à 12h

Comme chaque année, le service « Espaces Verts » de la commune distribuera gratuitement aux habitants et résidents secondaires les bulbes ou plants en surplus de stock après les plantations municipales. Les habitants pourront ainsi participer eux aussi à l’embellissement de la commune en fleurissant leurs jardins, terrasses et balcons. Ils pourront également en profiter pour recueillir des précieux conseils auprès de nos spécialistes des espaces verts ! Des stands d’informations sur les pratiques environnementales au jardin seront tenus par les associations batziennes « DECOS » et « Le Potager de Marianne ».

Afin que le plus grand nombre puisse en profiter, une seule barquette de six plants sera remise à chaque foyer (dans la limite des stocks disponibles).

Serres Municipales rue Alain Barbe Torte 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/portes-ouvertes-aux-serres-municipales-poserresmunicipales23.html »}]

LOISIRS Y|MAIRIEBATZSURMER|POSERRESMUNICIPALES23