Portes ouvertes aux Serres Municipales de Roubaix Serres Municipales de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Portes ouvertes aux Serres Municipales de Roubaix Serres Municipales de Roubaix, 7 mai 2022, Roubaix. Portes ouvertes aux Serres Municipales de Roubaix

Serres Municipales de Roubaix, le samedi 7 mai à 10:00

**Venez nombreux découvrir :** – L’ensemble de la production de plantes annuelles qui orneront tous les massifs de la ville à compter du 15 mai prochain. – La lutte biologique mise en place – La serre de collection Visite libre toute la journée ou guidée à 11h, 15h et 17h. **Ateliers enfants** : peinture sur pot, semis et rempotage

Entrée libre

Le service des espaces verts vous ouvre les portes des 4000 m2 de serres municipales. Serres Municipales de Roubaix 240 Quai de Marseille, 59100 Roubaix Roubaix Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Serres Municipales de Roubaix Adresse 240 Quai de Marseille, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Serres Municipales de Roubaix Roubaix Departement Nord

Serres Municipales de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Portes ouvertes aux Serres Municipales de Roubaix Serres Municipales de Roubaix 2022-05-07 was last modified: by Portes ouvertes aux Serres Municipales de Roubaix Serres Municipales de Roubaix Serres Municipales de Roubaix 7 mai 2022 roubaix Serres Municipales de Roubaix Roubaix

Roubaix Nord