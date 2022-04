Portes ouvertes aux serres de l’ESAT Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Portes ouvertes aux serres de l’ESAT Miramont-de-Guyenne, 23 avril 2022, Miramont-de-Guyenne. Portes ouvertes aux serres de l’ESAT ESAT Le Mérignac 261 Rue Gaston Imbert Miramont-de-Guyenne

2022-04-23 – 2022-04-23 ESAT Le Mérignac 261 Rue Gaston Imbert

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne L’ESAT Le Mérignac ouvre exceptionnellement ses portes. Direction les serres où vous découvrirez une sélection de fleurs incroyables pour vous offrir un jardin de toutes les couleurs ! L’ESAT Le Mérignac ouvre exceptionnellement ses portes. Direction les serres où vous découvrirez une sélection de fleurs incroyables pour vous offrir un jardin de toutes les couleurs ! L’ESAT Le Mérignac ouvre exceptionnellement ses portes. Direction les serres où vous découvrirez une sélection de fleurs incroyables pour vous offrir un jardin de toutes les couleurs ! ©pexels

ESAT Le Mérignac 261 Rue Gaston Imbert Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse ESAT Le Mérignac 261 Rue Gaston Imbert Ville Miramont-de-Guyenne lieuville ESAT Le Mérignac 261 Rue Gaston Imbert Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Portes ouvertes aux serres de l’ESAT Miramont-de-Guyenne 2022-04-23 was last modified: by Portes ouvertes aux serres de l’ESAT Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 23 avril 2022 Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne