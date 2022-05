Portes ouvertes aux Lauriers de Longvert Boussac-Bourg Boussac-Bourg Catégories d’évènement: Boussac-Bourg

Portes ouvertes aux Lauriers de Longvert Boussac-Bourg, 27 mai 2022, Boussac-Bourg. Portes ouvertes aux Lauriers de Longvert Boussac-Bourg

2022-05-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00

Creuse Boussac-Bourg 14h-18h – Ateliers sur réservation – Petite participation demandée pour le matériel Visites commentées de la ferme et sur le travail de la laine – Ateliers-démonstrations autour de la laine 14h-18h – Ateliers sur réservation – Petite participation demandée pour le matériel Boussac-Bourg

